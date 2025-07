Posti letto in centro per gli studenti. Questo il tema del confronto odierno tra il Comune di Terni e Adisu che ha visto protagonisti l’assessore all’università Viviana Altamura e il numero uno dell’Agenzia Giacomo Leonelli.

FEBBRAIO 2025, IL TENTATIVO DI HOUSING DIFFUSO IN CENTRO PER UNIVERSITARI

Al centro dell’attezione gli investimenti per incentivare il diritto allo studio e la presenza universitaria in città: «Una riunione operativa molto positiva e costruttiva, durante la quale abbiamo delineato insieme le strategie e le prospettive di rafforzamento delle politiche per il diritto allo studio, attraverso investimenti importanti e mirati in particolare sui servizi abitativi. Già la prossima settimana i tecnici di Adisu visiteranno alcuni immobili comunali da destinare a nuovi alloggi per studentesse e studenti, con l’obiettivo comune di incrementare l’attuale offerta», spiega la Altamura.

L’obiettivo – viene sottolineato dall’esponente dell’esecutivo Bandecchi – è «realizzare una presenza universitaria importante in via della Stella con ulteriori 22 posti letto, che andranno ad aggiungersi ai 46 già operativi a San Valentino. Il nuovo investimento è di questi 500 mila euro e Adisu conta di condurlo in porto entro il 2026. Un’azione importante, per la quale sto lavorando insieme all’assessore Sergio Cardinali».