Terni, via Bandiera: pino cade in strada

È andata bene. Non c’era nessun pedone in via Irma Bandiera nel primo pomeriggio di lunedì quando un pino mediterraneo è precipitato, finendo per occupare parte della carreggiata stradale: è accaduto nel quartiere Matteotti e per mettere in sicurezza l’area – nonché lavorare sull’albero – sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e la polizia Locale per la gestione della viabilità. Poche ore prima gli uomini del 115 erano intervenuti per un problema simile vicino alla polisportiva Boccaporco.

L’allarme di un’automobilista

A lanciare l’allarme una persona che, a bordo del proprio veicolo, ha visto l’albero cadere a pochi metri da sé. Gli agenti hanno bloccato il transito nella zona per consentire al 115 di ripulire il tratto – all’altezza dell’incrocio con strada della Forma in direzione via Rossini – coinvolto. «Questa foto non la trovate sulla bacheca del sindaco. Da tanto tempo – denuncia il consigliere comunale di Senso Civico, Alessandro Gentiletti – con gli abitanti, che avevano presentato ben due esposti dal 2018, avevamo segnalato all’amministraz ione la situazione dei pini pericolanti. Interrogazioni, proteste, richieste. Nessuno è intervenuto ed ecco il risultato. In tutto sono sette. Una situazione pericolosa che poteva creare danni peggiori. Per fortuna non ci sono stati feriti. Per fortuna nessun bambino stava giocando lì un’ora fa quando è caduto il pino».