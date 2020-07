Incidente autonomo senza gravi conseguenze nella tarda mattinata di venerdì lungo via Capponi, nella zona di Maratta. Un 44enne alla guida di un Audi A3 ha perso il controllo del veicolo per terminare la propria corsa contro un palo: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale per la gestione della viabilità ed i carabinieri. L’uomo è rimasto ferito in modo lieve.

