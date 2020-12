Terni perde don Fernando, da sempre accanto agli ultimi

Un punto di riferimento per tanti giovani, per tante famiglie bisognose che da lui avevano ricevuto un sostegno spirituale e talvolta materiali, ed anche per tutti coloro che aveva aiutato nelle sue missioni. Terni perde don Fernando Benigni, 78 anni, originario di Guadamello di Narni e per anni parroco della chiesa di San Giovannino. Da qualche anno era ospite di una casa di riposo a Sacrofano (Roma) ed era stato anche ricoverato all’ospedale ‘Sant’Andrea’ di Roma in seguito ad un ictus. Il presule, risultato positivo al Covid-19, si è spento mercoledì. In tanti ne ricordano le capacità umane, di pastore e quella sua caratteristica di essere sempre dalla parte della gente e fra la gente, che era un po’ la sua cifra. La notizia della scomparsa di don Fernando, la cui ordinazione risale al 1966, ha presto fatto il giro della città lasciando amarezza nel cuore dei tanti che lo hanno conosciuto e stimato.

