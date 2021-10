Terni, petizione al sindaco: «Intervenire su largo Mezzetti»

Parte dai cittadini della zona di largo Mezzetti, nel quartiere di San Giovanni, una petizione a sindaco e consiglio comunale di Terni per chiedere interventi di manutenzione e di messa in sicurezza dello spazio polifunzionale dell’area.

Le problematiche nel dettaglio

Residenti e commercianti sottolineano che «sono ormai inutilizzabili (o completamente assenti) la maggior parte dei giochi per i bambini nello spazio adiacente al campetto (altalene, scivoli, cavallucci) e, soprattutto, la parte dello spazio sportivo presenta strutture malridotte e pericolose, con le reti in parte divelte e che presentano chiodi e fili di ferro sporgenti, i canestri semidistrutti o parti metalliche sporgenti dal terreno». Nella petizione, sostenuta anche dal circolo Pd ‘Ferriera, viene ricordato che una delibera della giunta comunale e una determina hanno recentemente «inserito alcune aree della città in un programma di manutenzione straordinaria per la riqualificazione degli spazi nelle periferie». «Con questa petizione – scrivono i promotori della petizione – chiediamo che si inserisca l’area tra quelle oggetto di intervento per risolvere in maniera immediata le problematiche evidenziate». Viene anche segnalata «l’assenza di cura del verde inesistente sull’area», per la quale vengono richiesti «interventi più continui ed efficaci», attivando anche «un controllo costante per vigilare sulla sicurezza dei minori che devono restarne i principali fruitori».