Terni piange Lorenzo: aveva soltanto 24 anni

Dolore profondo, di quelli che lasciano senza parole, a Terni per la scomparsa di un ragazzo di appena 24 anni, Lorenzo Scorteccia, calciatore e portiere del Campitello. Il giovane è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Puglie, nel quartiere di borgo Bovio, nella prima serata di mercoledì. L’ipotesi è che sia stroncato da un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

La tragedia

A fare la tragica scoperta sarebbe stata la madre del ragazzo, dopo essere tornata a casa intorno alle 20. Lorenzo giaceva già senza vita in bagno: era rientrato nel pomeriggio dal lavoro, per farsi una doccia prima di andare a giocare a padel con gli amici e quindi vedere la partita dell’Italia insieme a loro. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 24enne. Con loro anche gli agenti della squadra Volante per i rilievi di rito. Sulle cause naturali del decesso non ci sarebbero particolari dubbi, anche se l’autorità giudiziaria – informata dell’accaduto – potrebbe disporre l’autopsia in ragione della giovane età.

Dolore infinito

Lorenzo Scorteccia era un calciatore di primo piano nell’ambito dilettantistico dell’Umbria. Cresciuto nel Terni Est, era poi passato allo Sporting Terni e quindi – nel mezzo una breve esperienza anche con il Massa Martana – al Campitello. Proprio con la società rossoblu aveva stretto il legame più importante e duraturo, tanto da diventare il portiere della prima squadra, titolare inamovibile. A piangerlo sono in tanti, perché il 24enne era conosciuto e stimato. Atleta vero, di una serietà e una disciplina uniche, si faceva apprezzare per qualità umane rare e una maturità che tutti gli riconoscevano. Doti che, unite al senso dell’amicizia, rendono ancora più dolorosa la sua scomparsa fra tutti coloro che lo conoscevano.