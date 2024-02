Terni, piano periferie: anticipazione di cassa da 5 milioni di euro

di S.F.

Rispettare il cronoprogramma generale e soprattutto assicurare l’avanzamento dei progetti. Questa la motivazione che ha portato ad una maxi anticipazione di cassa da parte del Comune di Terni per il piano periferie: la cifra sfiora i 5 milioni di euro e riguarda diversi interventi. Tra quelli in chiusura – c’è stata un’ulteriore proroga – c’è l’ex casa del custode Gruber ad oltre un anno dalla consegna dei lavori.

GENNAIO 2023, CASA CUSTODE EX GRUBER: SI INIZIA

LA PROROGA PER IL RIGENSTART BOSCO

Per cosa

Il primo in lista è proprio il recupero dell’ex casa del custode, quindi il rigenstart Bosco con nuovi servizi e Fablab, la riqualificazione del parco Rosselli, la rifunzionalizzazione dell’ex Onmi, largo Cairoli, la connessione Dante-Plinio-Mazzini, la Gruber-Cairoli-Rosselli, sicurezza e smart city, il progetto città sicura, marketing territoriale accompagnamento start up e nuovi servizi driver dell’innovazione sociale-culturale: l’importo dell’anticipazione in tutto è di 4,9 milioni di euro, dei quali 3,4 a valere sul 2024. Nei prossimi mesi potrebbero esserci atti similari per ulteriori interventi del piano periferie. Nel corso del 2023 erano già state attivate diverse anticipazioni, tuttavia i fondi utilizzati sono stati molto inferiori rispetto alla disponibilità.