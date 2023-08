Piano periferie Terni, altra proroga per il ‘Rigenstart bosco’

di S.F.

Terni ed i cantieri infiniti, i casi in città non mancano come ben noto. Non fa eccezione anche uno degli interventi legati al Piano periferie, vale a dire quello denominato ‘Rigenstart Bosco: nuovi servizi e fablab’ con riqualificazione dell’ex teatro C del centro multimediale. C’è un’altra proroga che, ora, dà modo alla ditta esecutrice di terminare il lavoro entro il 31 ottobre.

PIANO PERIFERIE, LA RIMODULAZIONE DEL 2019

Primi problemi

Parliamo di un lavoro – importo contrattuale di aggiudicazione di poco superiore al mezzo milione di euro – in mano alla Isam srl di Montalto di Castro, con consegna dei lavori datata 24 giugno 2022. In origine il restyling dell’area si sarebbe dovuto concludere in 319 giorni continuativi per il 7 maggio 2023. Come ben visibile non è accaduto per una serie di ragioni, in primis la sospensione parziale da fine marzo ad aprile per criticità tecniche (pavimentazioni/finiture) e prima proroga con termine ultimo fissato al 31 agosto. Non sarà rispettata.

L’AGGIORNAMENTO DEL 2021

Nuova proroga

Sabato scorso la società laziale ha chiesto una seconda proroga contrattuale per oltre due mesi a causa del «protrarsi dei tempi di fornitura e posa in opera dei rivestimenti cronatici degli involucri e pavimentazioni, nonché in relazione alle esigenze di predisposizione del massetto in sostituzione dell’originario pavimento flottante». Risultato? Il dirigente all’urbanistica Claudio Bedini ha firmato il via libera con nuova scadenza al 31 ottobre. Cinque mesi dopo rispetto al termine originario. Vedremo se questa volta andrà meglio.