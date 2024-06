Terni: piante ‘illegali’ in casa. Due cugini denunciati dalla polizia

Due ragazzi poco più che ventenni, originari del Sudamerica, mercoledì 26 giugno sono stati denunciati dalla polizia di Stato di Terni per detenzione di droga a fini di spaccio. L’attività è stata realizzata nell’ambito dei controlli disposti dal questore Luigi Mangino anche con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e di un’unità cinofila della polizia giunta da Nettuno. Ai due ci si è arrivati anche grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, relative a ‘movimenti sospetti’ in un appatamento ubicato in un condominio nei pressi di via Battisti, a Terni. Appena aperta la porta, il pastore tedesco Odina ha fiutato la droga: nella camera da letto c’erano infatti quattro piante di cannabis in altrettanti vasi, tre delle quali alte circa 80 centimetri senza infiorescenze, la quarta circa 30 centimetri ma con infiorescenze. In un armadio c’erano invece 95 bustine monodose, usate in genere per confezionare la cannabis light, e due bilancini di precisione. I due ragazzi, incensurati e residenti nella casa presa in affitto da una donna risultata essere la madre di uno e zia dell’altro, sono stati portati in questura e denunciati.

Condividi questo articolo su