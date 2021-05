Terni, piove e in via Eroi dell’Aria ci scappa il solito incidente

Un ‘classico’, appena cadono due gocce d’acqua. Specie se è un po’ di tempo che non piove. Parliamo dell’incidente stradale – fotocopia di tanti altri – accaduto martedì pomeriggio lungo la discesa che da via Eroi dell’Aria conduce in viale Borzacchini, a Terni. Una donna di mezza età al volante di una Citroen, ne ha perso il controllo finendo per sbandare e colpire il guardrail, riparato nei mesi scorsi ma già da rimettere a nuovo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e la conducente non ha riportato lesioni. Seriamente danneggiata, invece, l’auto. In genere gli incidenti che accadono in quel punto – una volta se ne contarono ben quattro in un giorno – non hanno conseguenze significative. Il dato statistico non deve però far evitare una riflessione su quella che è una costante. Data sì, certamente, dalla velocità con cui alcuni automobilisti affrontano la discesa, ma probabilmente anche da altri fattori su cui sarebbe opportuno ragionare. Sul posto, martedì, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale – sezione territoriale e ufficio incidenti – con il supporto della polizia di Stato (Volante).

Condividi questo articolo su