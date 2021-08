Piscine Stadio: «Si riparte con più forza. Stop Usl? Eccessivo»

Gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane, le nuove partnership, le attività svolte durante il periodo Covid e il noto problema riscontrato dalla Usl Umbria 2 in merito alla vasca esterna, per ribadire che «nessun batterio è stato mai presente». Di questo si è parlato lunedì mattina alle Piscine dello stadio a Terni alla presenza di esponenti della struttura e dell’amministrazione comunale: mirino in particolar sul modo sul provvedimento temporaneo di luglio che ha bloccato il campionato regionale, poi spostato a Città di Castello. «La decisione della Usl Umbria 2 è stata troppo eccessiva. Ma è un mio parere personale», il pensiero dell’amministratore di Stadium Wellness & Health Luigi Cirillo.

Lo stop Usl e la difesa

È stato proprio Cirillo in avvio a voler tornare sul tema dello stop alla piscina esterna della struttura: «In seguito alle analisi effettuate dalla stessa Usl Umbria 2 – ha esordito – e da quelle private fatte eseguire dalla società Stadium è emerso che non era presente nessun batterio. La tempestiva riapertura della piscina olimpionica conferma la regolarità della struttura e, la richiesta da parte di Confsport Italia di mettere a disposizione l’impianto per l’evento ‘Viviamo di acqua e in acqua’ che si terrà dal 17 al 19 settembre. Questo è la conferma che la struttura è a norma e ancora una volta viene scelta per le gare natatorie a livello nazionale. Ci è dispiaciuto soprattutto perché in quel periodo c’erano i campus integrati con ragazzi con disabilità, un tema che sentiamo molto». Annunciata la nuova partnership con Decathlon, oltre alla riconferma della liaison con la Ternana.

La ripartenza: ‘Viviamo di acqua e in acqua’

Il direttore sportivo Mauro Esposito ha parlato di una «ripartenza dopo una stagione difficile per via del Covid. Lo facciamo con più forza: il 1° step riguarda le squadre agonistiche con pallanuoto e nuoto (200 ragazzi/e circa), poi dal 15 settembre le altre attività: scuola nuoto, baby nuoto e master». Ora il mirino è sull’iniziativa che andrà in atto dal 17 al 19 settembre, ‘Viviamo di acqua e in acqua’: «Un evento nazionale che riguarda la pallanuoto nel primo giorno con 200 protagonisti, quindi il nuoto sincronizzato con altrettanti atleti e, infine, una manifestazione di nuoto in chiusura». Ogni giorno saranno accompagnati – con pranzo offerto – alla cascata delle Marmore per visitarla.

L’attività paralimpica e i piccoli con disabilità

Stadium – è stato evidenziato – « in coerenza con gli obiettivi prefissati e in ottica di crescita della struttura, ha sviluppato un importante percorso di formazione del proprio staff, incrementando la consapevolezza di tutti che il complesso sportivo possa diventare la ‘casa di tutti’, nessuno escluso; con un importante percorso di formazione degli operatori laureati in scienze motorie e sportive è stato possibile diventare partner importante del privato sociale e dell’amministrazione comunale per lo sviluppo di progetti di inclusione sportiva e sociale in favore di minori e adulti con disabilità». A parlarne è stato Marco Peciarolo: «Oltre al già avviato settore di attività sportive paralimpiche di Stadium che, ricordiamo, è società affiliata alla Fisdir, federazione sportiva paralimpica del Cip, l’impianto e il proprio staff qualificato si è reso disponibile ad ospitare sin dall’estate 2020 i campus integrati del progetto ‘domiciliare minori disabili’, la cui titolarità è del comune di Terni e affidato alla cooperativa sociale Actl per il coordinamento e l’attuazione pratica; dagli 80 minori dello scorso anno, si è passati ai 60 della scorsa primavera – due volte a settimanache hanno svolto un interessante progetto di attività motoria e sportiva sia in piscina che in palestra, evidenziando la grande opportunità data ai minori partecipanti grazie alla garanzia di continuità di funzionamento della struttura in virtù della qualifica di ‘Palestra della salute’ che ha permesso non solo ai bambini, ma anche a tanti fruitori di Rigenera Palestra della salute di proseguire con i già avviati protocolli motori e riabilitativi attivati prima della fase 2 del Covid. Fino al 27 agosto le attività inclusive proseguiranno presso la struttura, dando la possibilità a 110 minori di sperimentare i percorsi inclusivi all’interno delle attività estive previste dalla programmazione aziendale». Focus anche sul progetto ‘Tutta mia la città’ che ha coinvolto 274 bambini e bambine: anche in questo caso c’è stato il coinvolgimento di Stadium nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo sociale europeo.

L’obiettivo, l’evento 2022 e il senso della comunità

Peciarolo ha poi aggiunto che è intenzione della società sportiva dilettantistica «proseguire e incrementare il programma e le opportunità all’interno della struttura anche a partire dal mese di settembre, anche grazie ad importanti collaborazioni che sono in fase di sviluppo, oltre al progetto, ancora nel cassetto di portare a Terni un importante evento sportivo paralimpico già dalla prossima estate». Infine gli assessori comunali al marketing territoriale al welfare Elena Proietti e Cristiano Ceccotti: «Non entro nel merito della decisione della Usl Umbria 2 – ha esordito la prima -, dico che mi sono dispiaciuti i commenti che ci sono stati sulla vicenda. Si è messo il dito nella piaga. Ricordo che se perde questa struttura lo fa l’intera città, non solo Frasconi, io od i nostri figli che la frequentano. Si è perso il senso della comunità». Il collega ha invece fatto un breve riepilogo sulle attività domiciliari per i bambini, il progetto ‘Tutta mia la città’ con oltre 400 piccoli coinvolti e il lavoro delle piscine: «Siamo vicini a chi cerca di dare risposte ai cittadini, tutti», ha evidenziato. Alla conferenza stampa ha assistito anche Donatella Accardo, dirigente comunale ad interim al welfare.