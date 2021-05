Terni, pista ciclabile a borgo Rivo: «Speriamo in tempi rapidi»

del circolo di Borgo Rivo e Campitello del Partito Democratico

Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione del progetto della ‘Rapida’, il progetto della pista ciclabile che, anche grazie all’impegno del gruppo del Partito Democratico in consiglio comunale che ha presentato un atto di indirizzo poi approvato dall’assise a dicembre 2019, replicando una delibera già assunta in merito nel 2016. Lo stesso progetto, darà ai residenti di borgo Rivo un’alternativa sicura e sostenibile per raggiungere il centro di Terni. Seguiremo con attenzione l’iter di realizzazione che auspichiamo ‘rapido’ appunto ed efficace dal punto di vista delle sicurezza infrastrutturale.

Siamo tuttavia preoccupati della totale assenza di progettualità e della lentezza negli interventi anche di manutenzione ordinaria che il sindaco Latini e la sua giunta hanno dimostrato in questi anni: un’assenza di sensibilità per un’area di città di circa 30mila abitanti, a forte sviluppo urbano e con un per rendere questa ‘città nella città’ sempre profilo di residenti caratterizzato dalla più integrata, sostenibile e a misura di presenza di giovani famiglie. cittadino. Una mancanza che rischia di accentuare le criticità del nostro quartiere: dalla viabilità interna ai rischi idrogeologici, da un sistema fognario mai adeguato alla crescita della zona al dimensionamento di un efficiente trasporto pubblico, dalla presenza diffusa della fibra ottica alla gestione degli spazi pubblici e parchi. E tanto altro ancora.

Al di là degli annunci rimaniamo ancora in attesa di interventi che possano realmente migliorare, o quantomeno non costringerci ad assistere ad una quotidiana riduzione, della qualità della vita di questa parte di città. Come circolo del Partito Democratico di borgo Rivo e Campitello, insieme ai nostri consiglieri comunali vigileremo e lavoreremo per rendere questa ‘città nella città’ sempre più integrata, e a misura di cittadino.