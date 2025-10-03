di S.F.

Contributi per ripopolare il borgo attraverso l’acquisto della prima casa e la ristrutturazione di edifici residenziali privati nel centro da adibire ad albergo diffuso, ci risiamo. Il Comune di Terni, nell’ambito del Pnrr di Cesi, riapre per la 5° volta i bandi per tentare di esaurire i fondi a disposizione: restano in ballo 482.527 euro.

SETTEMBRE 2025, ALTRA RINUNCIA PER L’ALBERGO DIFFUSO

Ci sono ancora 280 mila euro per i contributi sulle prime case e 202 mila per la ristrutturazione di edifici residenziali privati. Le ultime graduatorie definitive risalgono allo scorso maggio (quarto bando) e, nonostante i diversi tentativi, di risorse ce ne sono ancora un bel po’ rispetto all’atto di indirizzo del settembre 2023. C’è anche un’altra questione, vale a dire il tempo.

GENNAIO 2025, I CONTRIBUTI NON ‘TIRANO’

Come noto è un progetto Pnrr ed entro il 2026 è da chiudere tutto. «Considerata la scadenza imminente si procederà – viene specificato – alla concessione di una proroga al 31 maggio 2026» per la realizzazione degli interventi. Nel corso del tempo ci sono state anche rinunce su questo fronte. A firmare è il responsabile unico di progetto e dirigente Federico Nannurelli.