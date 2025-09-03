di S.F.
Contributi per la ristrutturazione di edifici residenziali privati in centro a Cesi per farne albergo diffuso? L’iter va avanti – si tratta di uno dei progetti legati al Pnrr – ma, nel contempo, c’è chi ha deciso di fare un passo indietro.
GENNAIO 2025, I CONTRIBUTI NON ‘TIRANO’
La novità emerge da uno svincolo firmato dal dirigente al governo del territorio, Federico Nannurelli, per una cifra di 70 mila euro. Era stata impegnata lo scorso anno dopo che il 17 maggio del 2024 il cittadino in questione aveva richiesto la partecipazione. Poi il cambio comunicato a palazzo Spada lo scorso 26 luglio con la rinuncia ufficiale al corposo contributo.
AUTUNNO 2023, L’ESITO DELLA PRIMA APERTURA
A livello contabile succede che i 70 mila euro tornano nell’impegno ‘padre’ generale – il bando per l’albergo diffuso vale in tutto oltre 1 milione di euro – che, ora, ha un residuo di poco superiore ai 132 mila euro.
Pnrr Cesi, i contributi per case-albergo diffuso non ‘tirano’: quarta riapertura del bando e proroga