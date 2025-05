Dal progetto playground – storia a sé rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza – per borgo Bovio a quelli ultimati nell’ambito del Pnrr in salsa ternana. L’ultimo in ordine di tempo riguarda la zona di Campomicciolo, nello specifico via Mola di Bernardo.

MAGGIO 2024, LA NOTIFICA DI CANTIERE PER IL PLAYGROUND DI CAMPOMICCIOLO

La notifica preliminare di cantiere c’era stata di fatto un anno fa ed a realizzarlo – l’aggiudicatario generale dell’appalto per i srtte playground – è l’Rti composto da Dimensione Verde Uno di Roma e Tec di Guidonia Montecelio. Si tratta di un’area multisport.

Ora per chiudere il quadro mancano gli ultimi due. Vale a dire i playground in via di riqualificazione al quartiere Matteotti (vicino la scuola) e quello in via delle Acacie a Le Grazie. A gestire il tutto per palazzo Spada è l’architetto Carlo Fioretti, il Rup (sue le immagini).