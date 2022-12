Terni, podio nipponico per Foconi: Francia ko e bronzo a squadre per il fiorettista

Un weekend di metà dicembre con medaglia per Alessio Foconi in Giappone. Il fiorettista ternano ha conquistato la medaglia di bronzo a squadre a Tokyo in compagnia di Daniele Garozzo, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini, sabato vincitore nell’individuale: il terzo posto è arrivato grazie al 45-38 a danno della Francia, mentre l’oro è finito in mano agli Stati Uniti per via del 45-31 sui padroni di casa nell’atto conclusivo. L’Italia è numero uno del ranking e nel percorso aveva eliminato Singapore e Ungheria, quindi lo stop al cospetto dei nipponici.

