Terni, l’Ater mette mano al ‘Palazzone’ di viale Brin: termine lavori a giugno 2024

Il ‘Palazzone’ di Terni, costruito nella seconda metà degli anni ’80 dell’Ottocento e con superficie di pertinenza da oltre 2 mila metri quadrati. È qui, tra viale Brin e via del Raggio Vecchio, che è in arrivo un intervento di manutenzione straordinaria non di poco conto: lo si evince dalla notifica preliminare di cantiere depositata lunedì 9 ottobre e ad entrare in azione – nel 1984 l’allora Società Terni lo cedette all’Istituto per l’edilizia residenziale pubblica – è l’Ater. Motivo? In maggior misura la sostituzione degli infissi su decine di appartamenti (quattro i livelli coinvolti, oltre 60 alloggi interessati) ed il lavoro sui portoni d’ingresso dei singoli appartamenti dell’edificio a pianta rettangolare. Come noto si tratta di una struttura più volte attenzionata nel corso del tempo: è un classico esempio di spazio destinato in origine all’abitazione ‘operaia’ e un secolo fa c’erano all’interno oltre seicento persone. Da quanto si apprende è un’operazione dal valore di oltre 600 mila euro. Durata presunta quantificata in 238 giorni e ultimazione fissata per il 2 giugno 2024.

