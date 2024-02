Terni, polizia Locale: si torna al Tar per il concorso 2021

di S.F.

A Terni si attende la pubblicazione del bando per le assunzioni a tempo indeterminato – 28 quelle previste tra istruttori di vigilanza e funzionari, certo è che la situaziona creatasi con le dimissioni del sindaco Bandecchi non favorisce – 2024 per la polizia Locale. Nel contempo ci sono ancora strascichi per la procedura conclusa a fine 2021: c’è il Tribunale amministrativo regionale di mezzo con udienza pubblica fissata per il 20 febbraio.

18 FEBBRAIO 2022, SI VA AL TAR PER IL CONCORSO

9 DICEMBRE 2021, APPENA 11 IDONEI AL TERMINE DEL CONCORSO

Al centro dell’attenzione – una procedura che non andò proprio bene visto l’esito, furono appena 11 gli idonei – c’è il concorso pubblico per titoli ed esami utile all’assunzione di 18 posti di istruttore di vigilanza di categoria C. Il mirino del ricorrente (B.R. le iniziali) è sull’esclusione dall’iter. Il ricorso è ancora pendente perché nel febbraio 2022 ci fu la rinuncia all’istanza cautelare da parte della persona coinvolta e ora, a due anni di distanza, arriva l’udienza per il giudizio di merito. Gli avvocati coinvolti sono Antonio De Angelis, Daniele Proietti (per chi ricorre), Paolo Gennari e Francesco Silvi per il Comune. Gli ultimi atti depositati al Tar sono del 18 gennaio 2024 (memoria del ricorrente) e 29 gennaio 2024 (replica). Non è tuttavia da escludere che venga sancita la carenza di interesse. Vedremo.