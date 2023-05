Terni, polo nautico Piediluco: il pontile finisce a Napoli

di S.F.

La notizia è curiosa per gli appassionati del canottaggio e, magari, di chi è abituato a seguire le gare a Piediluco. Il Comune di Terni riesce a disfarsi a titolo gratuito del pontile di partenza attuale, ritenuto troppo vetusto e con perdita di funzione: è andato a buon fine l’avviso pubblico, con tre manifestazioni di interesse arrivate. Se lo prende il primo che ha mandato l’istanza.

LA PROCEDURA PER DISFARSI DEL PONTILE ED I DETTAGLI

IL CORRIDOIO DI FLOTTAGGIO E LA BAGARRE FIC/COMUNE

Direzione Posillipo

Il via dell’esecutivo Latini alla procedura era arrivato il 22 marzo, quindi determina dirigenziale e avviso per la dismissione a titolo gratuito in cambio della rimozione, del trasporto e degli altri oneri a titolo dell’aggiudicatario. A farsi avanti – in ordine temporale – sono stati i Circoli Canottieri Lago Patria di Posillipo (Napoli), Acquavet Sea Works di Pozzuoli e Asd Amici della Vela Piediluco: per questione di un giorno se lo prende la prima. L’operazione si fa in quanto a stretto giro partirà l’intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento del campo di regata in uso alla Fic: ci sono da spendere i 400 mila euro relativi alla procedura per i fondi dei canoni idrici.