Terni, Ponte Le Cave: chiusi due svincoli per lavori sull’asfalto

Da lunedì 3 luglio a Terni sono partiti i lavori, disposti da Anas, di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 675 ‘umbro-laziale’, in un tratto di circa 3 chilometri sulla carreggia in direzione Spoleto. «Per consentire gli interventi – informa Anas – il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre gli svincoli ‘Terni ovest’ e ‘Terni nord’ saranno temporaneamente chiusi in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Spoleto. In alternativa, il traffico in uscita potrà proseguire in direzione Spoleto, utilizzare lo svincolo ‘Terni est’ per invertire la marcia e uscire agli svincoli interessati sulla carreggiata in direzione Orte. Il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 29 agosto».

