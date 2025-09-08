di S.F.

La Asd Ternana Canottaggio e la società reatina Cnvs Wave ssd. Sono i soggetti che si sono fatti avanti con il Comune di Terni per i tre pontili alienati da palazzo Spada: c’è la firma sull’aggiudicazione provvisoria che, per l’ente, vale un’entrata complessiva da poco più di 2.000 euro.

IL BANDO PER I PONTILI DI PIEDILUCO

Il Comune si era attivato con l’avviso per la dismissione e le due società si sono fatte avanti per assicurarsi i pontili 6A (Asd Ternana Canottaggio), 6B e 6C (Cnvs Wave). L’aggiudicazione c’è nel primo caso per 700 euro a fronte dei 400 previsti a base di gara, e 1.610 euro (805 ciascuno) per gli altri due. «L’aggiudicazione diverrà definitiva solo alla presentazione tramite pec da pare dall’aggiudicatario, della documentazione afferente all’atto autorizzativo rilasciato dall’autorità preposta al rilascio della concessione demaniale», viene specificato. A firmare è il dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli.