Terni, powerlifting: titolo di ‘Paladino dello sport’ per Quaglietti

Soddisfazione personale per uno degli atleti ternani di maggior rilievo nell’ambito del powerlifting. Questa volta non si tratta di un sollevamento o di una gara tricolore, bensì di un conferimento per meriti sportivi: c’è il titolo di ‘Paladino dello sport’ per Maurizio Quaglietti. Il 33enne lo ha ricevuto nell’ultimo weekend a Santa Maria degli Angeli su invito dello Csen nazionale e di quello regionale. L’evento ha visto la partecipazione della prima cittadina di Assisi Stefania Proietti, del collega di Deruta Michele Toniaccini, del numero uno del Coni Umbria Domenico Ignozza, del presidente nazionale Csen Francesco Proietti e degli assessori allo sport dei Comuni di Perugia e Assisi, rispettivamente Clara Pastorelli e Veronica Cavallucci.

GLI ULTIMI TRIONFI TRICOLORI IN TERRA ROMAGNOLA