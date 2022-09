Powerlifting Terni, tris tricolore Quaglietti: trionfi in serie in terra romagnola

C’è tanta Terni nel campionato nazionale di powerlifting – gare di sollevamento pesi per youth, junior, open e master maschili/femminili – andato in scena nel weekend alla palestra crossfit ‘Legione Savio’ di Cesena. In territorio romagnolo è ancora una volta Maurizio Quaglietti, 33 anni da compiere il prossimo 29 settembre, ad aver ottenuto podi tricolori in diverse specialità: per lui tripla soddisfazione con altrettante medaglie al collo grazie alle performance nelle single lift di squat, panca e stacco (peso 73,8 chili). Per lui alzate da 200 chili (squat), 220 (deadlift) e 190 (bench press). L’evento è stato a cura dell’Aics, l’Associazione italiana cultura sport. A seguire le avventure sportive dell’atleta ternano è in particolar modo il coach Alessandro Favorito.

L’ORO MONDIALE DEL 2019