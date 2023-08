Terni, Pozzo Saraceno: la strada è rimessa a nuovo ma è già invasa dai detriti

LE FOTO

I lavori sì, la tanto attesa – da quattro/cinque lustri – asfaltatura. Che è stata completata, in via del Pozzo Saraceno a Terni nord, ma che ha lasciato dietro di sé anche una scìa di polemiche sollevate da diversi residenti. Perché con le prime piogge intense di fine estate, quella strada oggi rimessa a nuovo, è tornata a riempiersi di terra e sassi. «Glielo abbiamo detto in tutte le lingue durante i lavori – afferma un cittadino – che andavano fatti interventi anche per regimare le acque e i detriti. Invece nulla». Le lamentele sono state estese agli uffici tecnici comunali, «ma con risposte vaghe o del tutto campate in aria. Mai in passato sono state messe tubature che avrebbero consentito di ridurre il problema detriti. Ci è stato detto: ma se le avessimo installate, si sarebbero otturate. E le manutenzioni che esistono a fare?». La mosca al naso, in via del Pozzo Saraceno, è saltata anche per un paio di griglie presenti che, con l’asfaltatura, sono state semplicemente chiuse. «Consentivano un minimo deflusso delle acque, ora non esistono più neppure quelle. E ci attendono mesi di fango e breccino. Peccato, perché per l’asfaltatura avevamo atteso ben 25 anni».