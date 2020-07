Il fatto è fortinatamente accaduto nella notte fra domenica e lunedì, quando all’interno dei giardini pubblici di Lungonera Savoia, a Terni, non c’era nessuno. Ma il ramo staccatosi da un albero e caduto a terra, viste le dimensioni, poteva fare davvero male a qualcuno. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni che hanno delimitato l’area, provvedendo alla messa in sicurezza della pianta per i successivi interventi che verranno disposti dal Comune.

