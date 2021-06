Terni, presta migliaia di euro ad una coppia: minacce al posto della restituzione

La denuncia risale allo scorso maggio: a sporgerla era stata una donna ternana che fra dal 2019 in poi aveva prestato dei soldi – alla fine, diverse migliaia di euro – ad una coppia di amici, con la promessa che li avrebbero restituiti. Quando ha cercato di riaverli indietro, sono sorti i problemi seri. Con tanto di minacce. A seguito delle indagini condotte dai carabinieri del comando stazione di Papigno, due ternani – un uomo di 57 anni e una donna di 53 – sono stati denunciati per ‘truffa aggravata in concorso’. Per la donna è scattata la denuncia anche per il reato di ‘minacce’, visti i contenuti ed il tono di alcuni sms inviati all’ex amica – coetanea dei due – che rivoleva indietro il denaro.

