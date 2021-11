Terni, Proietti e le scuse di Lattanzi: «Dovrebbe rivolgerle a tutte le donne»

Insieme alle altre rappresentanti istituzionali del suo partito, Fratelli d’Italia, aveva duramente criticato il post sessista del presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi. Poi giovedì, in occasione delle celebrazioni per la festa delle forze armate, era stata immortalata con lo stesso Lattanzi in uno ‘scatto pacificatore’ – pubblicato da Il Messaggero – sotto palazzo Spada. L’assessore comunale Elena Proietti ci tiene a chiarire però alcuni concetti: «Ieri (giovedì, ndR) dopo la parata delle forze armate, ho incontrato il presidente della Provincia Lattanzi che si è scusato con me personalmente per quel post, sostenendo che era una battuta prettamente goliardica. Da parte mia gli ho ribadito che è stata una cosa di pessimo gusto che offende tutte le donne e che, come rappresentante delle istituzioni, certe cose andrebbero a maggior ragione evitate. Come firmataria del comunicato sottoscritto dalle donne di FdI, ribadisco che le scuse pubbliche dovrebbero essere rivolte non solo a chi ha sottoscritto quel comunicato, ma a tutto il genere femminile».

