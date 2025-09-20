di S.F.

C’è un bel po’ di movimento al complesso immobiliare ‘Tulipano’ di Terni in questo periodo. Da un lato l’arrivo del centro per l’impiego dopo la decisione della Regione di acquistare quasi 1.000 mq dalla Marcangeli Giunio srl per metterli a disposizione di Arpal, dall’altro l’ampliamento della destinazione d’uso a turistico-ricettiva con casa vacanze su diversi piani. Nel contempo c’è un’altra novità.

TULIPANO, LA VARIANTE DAL 1° AL 7° PIANO: CASA VACANZE IN ARRIVO

NUOVA RAMPA, L’ACCORPAMENTO AL DEMANIO COMUNALE

NEL ‘PATTO’ CON MARCANGELI ANCHE LA ROTATORIA: IL PROGETTO

È infatti pronta la nuova rampa di collegamento – in uscita – da oltre 400 mila euro e lunga oltre 150 metri quadrati. Il progetto esecutivo è stato approvato oltre un anno fa e adesso si può vedere il risultato del lavoro: «L’obiettivo è quello di realizzare – fu specificato nel 2024 – un nuovo innesto in uscita dal complesso immobiliare, in alternativa all’unica strada attualmente utilizzabile, cioè via Carlo Alberto dalla Chiesa, che determina – in corrispondenza dell’innesto nella rotatoria – un punto di conflitto che, di fatto, impedisce l’uscita dal complesso immobiliare in virtù dei grandi volumi di traffico che transitano con provenienza Terni». Nuova viabilità pronta.