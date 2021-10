Terni, pronto soccorso: tenta di rubare la borsa di una paziente. Fermato un 44enne

Nottata movimentata, quella fra martedì e mercoledì, al pronto soccorso dell’ospedale di Terni. Una paziente che era in attesa di essere visitata e che in quel momento si era appisolata sul suo lettino, si è vista portare via la borsa da un uomo – un 44enne con problemi di alcolismo – che si trovava nella struttura, anche lui per questioni di salute. La scena è finita all’attenzione della guardia giurata in servizio, Fabio Carissimi della Securpool, che è intervenuto bloccando il soggetto e recuperando la borsa. Immediata la segnalazione al 113 che ha portato all’intervento della squadra Volante sul posto per gli accertamenti ed i provvedimenti del caso. Durante i pochi minuti di attesa prima dell’intervento della polizia di Stato, il 44enne – segnato da diverse problematiche – avrebbe anche tentato di dare fuoco a della carta presente nel bagno del pronto soccorso, riempiendo di fumo quello spazio. Una situazione presto rientrata senza danni né ulteriori problemi.

