Terni, prosegue il ‘fai da te’ dei residenti di Cardeto: «Se il Comune non ci ascolta…»

«Dopo aver fatto una serie di segnalazioni ai nostri amministratori, che ci avevano promesso che avrebbero fatto intervenire i tecnici comunali, visto il protrarsi dei tempi di intervento abbiamo deciso di intervenire noi e mettere in sicurezza il piano di calpestio del marciapiede di piazza Cuoco. Tanti gli incidenti capitati ai residenti, quindi non potevamo tergiversare ulteriormente». I residenti del quartiere Cardeto, a Terni, continuano a riunirsi con il comitato e ad autotassarsi per sistemare ciò che non va nell’area verde di piazza Cuoco. Sabato mattina si sono ritrovati per festeggiare il ripristino dei selci della piazza.

Premi al migliore e peggiore residente

«Con l’occasione – raccontano – abbiamo voluto costituito un premio, denominato ‘il cedro d’oro’ da conferire al miglior cittadino del quartiere che si è prodigato per risistemare gli arredi e la pavimentazione della piazza. L’anno prossimo, in concomitanza a questa assegnazione, indiremo anche un premio al peggior cittadino. Sono intervenute anche alcune guardie cinofile che hanno fatto una serie di controlli ai possessori di cani. Una bella iniziativa che prossimamente ripeteremo quando vi sarà da intervenire in casi particolari. Ci teniamo a ricordare che per l’intervento materiale, come in altre occasioni, ci siamo voluti autotassare per coprire le spese. Per l’occasione c’è stata una grande adesione e come comitato di quartiere della zona Cardeto ringraziamo i partecipanti».