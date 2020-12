Maltempo a Terni, albero precipita su auto in viale Trento

Non si ferma il maltempo – seppur con minor intensità – nel territorio ternano. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco tra la notte e la prima mattinata di mercoledì: in particolar modo gli uomini del 115 sono intervenuti in viale Trento, non lontano dal centro ‘Le Grazie’, per un albero crollato su un’autovettura – una Fiat Punto – parcheggiata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche gli agenti della polizia Locale di Terni.

IL MALTEMPO IMPERVERSA, TANTI INTERVENTI E DISAGI