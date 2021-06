Terni, fondi cascata per otto iniziative: 60 mila euro per il Natale

La conferma e l’integrazione – sulla ricerca fondi e gli eventi era stato impegnato l’ex vicesindaco Andrea Giuli, ora se ne occupa il nuovo assessore al turismo Elena Proietti – della ripartizione dei fondi legati ai proventi della cascata delle Marmore destinati ad alcuni eventi in città e nei dintorni di Terni. Il via libera dell’esecutivo Latini è arrivato mercoledì mattina: si parla di 150 mila euro da dividere per otto iniziative. La più rilevante a livello di esborso economico è la III° edizione di ‘Natale di Terni, Luci Acqua e Magia 2021’.

NEL 2018 STESSO DISCORSO, MA ERANO 85 MILA EURO

Gli eventi coinvolti

La cifra più rilevante è appunto per l’evento natalizio (60.000 euro), seguono l’estate ternana/TerniOn (30.600), la partenza di tappa della Tirreno-Adriatico già andata in scena il 13 marzo (24.400), il contributo straordinario per il Cantamaggio (15.000) e, tutti con 5.000 euro, la Festa delle Acque di Piediluco, il Piediluco Festival, il Festival Velino Marmore e il Tributo a Sergio Endrigo. Nella maggior parte dei casi il finanziamento è assegnato attraverso degli specifici bandi. A stretto giro seguiranno le variazioni di bilancio necessarie per gli impegni di spesa. In prima linea per l’iter c’è il responsabile dell’ufficio turismo e grandi eventi del Comune, Omero Mariani.

NEL 2020 ERANO 100 MILA EURO

Da Giuli a Proietti

L’atto nasce da una precedente delibera dello scorso 7 maggio riguardante l’approvazione del programma di gestione integrata della cascata delle Marmore. Quindi il 25 maggio l’ex assessore al turismo Giuli ha inviato l’elenco delle manifestazioni – per alcune si tratta di un contributo straordinario – e il successore, la Proietti, lo ha integrato nel corso dell’ultima settimana.