56° Tirreno-Adriatico, ritrovo e partenza da Terni – Gallery

Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Nairo Quintana, Simon Yates, Peter Sagan. Mikel Landa, Rafal Majka, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Egan Bernal e Jakob Fuglsang. Ci sono anche loro tra i partecipanti della 56° ‘Tirreno-Adriatico’: sabato mattina il ritrovo nel centro cittadino a Terni, quindi la partenza – una ‘passerella’ di pochi chilometri, l’effettivo start in Valnerina – con un paio di minuti di ritardo rispetto all’orario previsto, le 11.45. Meno presenza di appassionati e curiosi rispetto al settembre 2020: diversi i messaggi lanciati nel corso della mattinata per ricordare il rispetto delle misure anti Covid-19 per mascherine e distanziamento, con mirino sugli assembramenti per assistere allo start. Out il sindaco Leonardo Latini – negativo al tampone dopo la comunicazione durante il question time -, ad indossare la fascia tricolore l’assessore allo sport Elena Proietti. Venerdì c’era stato l’arrivo a Gualdo Tadino.

