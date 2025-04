Un 26enne della Colombia, residente a Terni e gravato da precedenti, è stato denunciato dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Terni per lesioni personali aggravate ai danni di coetaneo dell’Egitto e per porto abusivo di arma.

I fatti risalgono alla notte fra giovedì 24 e venerdì 25 aprile, in piazza Solferino – pieno centro di Terni – dove il 26enne colombiano, secondo quanto ricostruito dall’Arma, ha sferrato quattro coltellate al 26enne egiziano, ferendolo ad una gamba e alla spalla sinistra.

Soccorso dal 118, il giovane è stato trasportato e medicato in ospedale: per lui una prognosi di 15 giorni, salvo complicazioni. Decisive, ai fini dell’indagine, le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza del Comune di Terni presenti in zona.

In pratica i due giovani avevano discusso per motivi di gelosia in un locale del centro: l’aggressore ha accusato il ‘rivale’ di aver mostrato attenzioni verso la sua fidanzata, alcuni giorni prima. Nel corso della lite i due sono stati separati, poi però il giovane della Colombia ha raggiunto l’altro che stava rientrando a casa con un amico e lo ha colpito con l’arma – un coltello a serramanico – per poi fuggire a piedi.

L’aggressore è stato quindi identificato dai carabinieri e raggiunto presso la sua abitazione: la perquisizione ha permesso di recuperare il coltello utilizzato, ancora sporco di sangue.