Terni, Raffaele Nevi presidente vicario gruppo FI alla Camera

Soddisfazione in casa Forza Italia per la nomina del ternano Raffaele Nevi nel ruolo di presidente vicario del gruppo FI alla Camera dei deputati. «Un incarico – il pensiero del coordinamento regionale – che siamo certi saprà ricoprire con la professionalità e la serietà che da sempre contraddistinguono la sua figura istituzionale, nell’interesse della nostra comunità politica e del Paese. È la persona giusta per supportare al massimo l’azione di Governo e trasmettere sul territorio l’attività che porterà avanti alla Camera. A lui rivolgiamo le più sincere congratulazioni, con l’augurio affettuoso di buon lavoro». «Vorrei ringraziare il presidente Paolo Barelli, il coordinatore nazionale Antonio Tajani, ma soprattutto il presidente Silvio Berlusconi per la fiducia che mi hanno dimostrato. Un grande grazie, per l’affetto e la stima, va anche a tutti i colleghi deputati del nostro splendido gruppo parlamentare», commenta Nevi.

