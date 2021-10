Torna d’attualità il problema della manutenzione del verde, in particolare delle ‘chiome’ degli alberi, in viale Curio Dentato, a Terni. A segnalarlo, nuovamente, sono i residenti di una palazzina con ingresso da viale Brin, che si affaccia in via Curio Dentato. «Non riusciamo neppure ad aprire le persiane, i rami arrivano quasi fin dentro casa». La richiesta di intervento si aggiunge a quelle avanzate in passato: «Per ripristinare una situazione decorosa e di vivibilità. Il Comune provveda».

Condividi questo articolo su