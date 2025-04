Aveva rubato due salami contenuti in un frigo del supermercato Superconti di corso Tacito e, dopo essere uscito senza pagare, era stato inseguito e raggiunto dal direttore. Per tutta risposta l’uomo, 26enne del Kosovo, lo aveva minacciato a parole («Adesso ti dò un pugno e ti spaccio la faccia») e con il gesto che significa ‘ti sgozzo’. Poi era fuggito.

I fatti risalgono al 29 marzo del 2024. A seguito delle denunce e delle indagini condotte dalla squadra Volante della questura di Terni, il 26enne era stato deferito alla procura della Repubblica di Terni per il reato di rapina e quindi è finito a processo. Giovedì mattina il gip di Terni, Barbara Di Giovannantonio, lo ha condannato ad un anno e otto mesi di reclusione con le modalità del rito abbreviato. In aula l’accusa aveva chiesto tre anni e quattro mesi.

Nella sentenza, il tribunale ha riconosciuto al giovane imputato le attenuanti generiche ed anche la ‘lieve entità’ del fatto. La stessa Corte Costituzionale ha infatti stabilito che in determinate situazioni, quelle ritenute ‘meno gravi’, si possa procedere ad un ulteriore sconto di pena – diversamente da quanto stabilito dal Codice penale – anche a fronte della contestazione di rapina. «Ciò – osserva il legale difensore del 26enne, l’avvocato Francesco Mattiangeli – ha consentito di evitare una condanna che sarebbe stata, nel caso di specie, oggettivamente troppo pesante per fatti relativamente modesti come quelli contestati dall’autorità giudiziaria».