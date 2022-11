Terni, Rebecca torna in Italia dopo l’intervento negli Usa. Il papà: «Un altro passo avanti»

Si appresta a tornare in Italia Rebecca Antonelli, la giovane ternana che si è sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico negli Stati Uniti per ‘combattere’ contro la rara patologia tumorale che la affligge. Accanto a lei, i suoi cari ma soprattutto l’affetto di un’intera città. Partita dall’Italia lo scorso 30 ottobre, Rebecca è stata operata al Lenox Hill Hospital di New York e domenica mattina farà di nuovo ritorno a Terni.

L’intervento chirurgico

«Tutto è andato per il meglio – racconta papà Graziano -. L’intervento è stato un po’ più complicato del previsto perché la zona della testa interessata, presentava una massa molto estesa che però è stata completamente rimossa. I chirurghi hanno tratto anche il collo anche se qui una piccola parte della massa è rimasta, in quanto infiltrata sotto ad un muscolo ed impossibile da rimuovere chirurgicamente. Valuteremo in un secondo momento un trattamento di embolizzazione da eseguire una volta che Rebecca si sarà ripresa».

Il sogno va avanti

Il coraggio e la forza d’animo di questa ragazza, non sono una novità, così come la sua passione per la Ternana, tanto da indossare la maglia delle Fere anche in ospedale: «Come sempre lei ci ha messo tanta forza, dimostrando di essere una vera Fera – dice Graziano Antonelli -. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito sia economicamente che con la loro costante vicinanza a permettere tutti ciò. Quello compiuto è stato un altro grande passo verso il sogno di Rebecca che poi è il sogno di tutti noi».