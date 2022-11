Terni: ‘resa dei conti’ al Tar per il bar esterno dell’ospedale

di S.F.

Questa volta niente rinvio come accaduto lo scorso aprile. Tempo di ‘resa dei conti’ al Tar Umbria per la curiosa vicenda riguardante il bar esterno dell’azienda ospedaliera di Terni: martedì mattina al Tribunale amministrativo regionale c’è l’udienza pubblica per discutere del ricorso presentato dalla società Mebar contro la decisione del Santa Maria firmata dall’ex direttore generale Pasquale Chiarelli il 2 settembre 2021. La sentenza è attesa tra un paio di mesi.

SETTEMBRE 2021, L’OSPEDALE ALLA MEBAR: «VIA ENTRO IL 15 OTTOBRE»

Cosa è successo in sintesi

In sostanza quattordici mesi fa l’ospedale ha ordinato ed intimato alla Mebar – dove esercita da circa due decenn l’attività di bar, c’è anche una rivendita ordinaria di tabacchi – di rilasciare l’immobile entro il 15 ottobre del 2021. Di mezzo anche la delibera dell’esecutivo regionale firmata l’11 aprile 2019 nella parte riguardante proprio l’esercizio commerciale in questione: in questo caso si parla di qualificazione della struttura come bene appartenente al patrimonio indisponibile del Santa Maria. Entrambi gli atti sono stati impugnati al Tar con il lavoro dell’avvocato Fabrizio Garzuglia: il 12 ottobre 2021 il Tribunale ha accolto la richiesta di sospensiva bloccando l’iter. Ma cosa c’è dietro la particolare vicenda?

LA GARA: L’AZIENDA SOSPENDE IN AUTOTUTELA L’ITER

Passo indietro: la gara

Come mai si è arrivato a tutto ciò? Perché di mezzo c’è l’affidamento quinquennale in concessione – valore stimato 1,8 milioni di euro – del bar, già conclusa da tempo e vinta dalla Pianeta Food srl. Ma non avendo il locale a disposizione dal Santa Maria hanno optato per congelare tutto considerand che di mezzo c’è anche il tribunale ordinario di Terni per la stessa questione. Vedremo come andrà a finire. A difendere l’azienda ospedaliera è l’avvocato Laura Mariani Marini del foro di Perugia.