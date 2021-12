Terni, il 6 febbraio torna la Maratona di San Valentino

Il 2021 sta per concludersi e l’Amatori Podistica Terni è ancora tempo di preparativi in vista del ritorno dell’evento sportivo principale della città. Dopo lo stop imposto dal Covid, torna il 6 febbraio 2022 la Maratona di San Valentino: sarà l’11° edizione, con madrina d’eccezione che sarà ancora Justine Mattera. Partenza prevista alle 9.30 da corso del Popolo con i due tracciati da 42.195 e 21.097 metri.

La Mattera parteciperà alla mezza maratona e con il mental coach Antonio di Marco condurrà una sessione di allenamento condiviso con tanto di partecipazione all’ormai tradizionale Fiaccolata dell’Amore. Come di consueto la gara coinvolgerà le bellezze del territorio: dalla cascata delle Marmore a Torreorsina, passando per Ferentillo e la Valneria. Fino all’arrivo in piazza della Repubblica. Conferma anche per la Family Charity Run: spazio alla camminata di solidarietà da 4 e da 8 chilometri la cui quota di partecipazione viene devoluta in beneficienza alle associazioni aderenti.

La medaglia

Come ormai da tradizione sarà realizzata dagli studenti del liceo artistico Orneore Metelli di Terni la medaglia a forma di cuore e la t-shirt celebrativa della X edizione dell’evento: ciò rientra nell’ambito del progetto-scuola promosso dall’Amatori Podistica Terni, che coinvolge le scuole del territorio nell’organizzazione della manifestazione. «È la corsa regina dell’Umbria, un evento entrato ormai a far parte del Dna di Terni e di tutto il territorio. Questa edizione è particolarmente significativa – le parole del presidente APT Luca Moriconi – perché, dopo lo stop forzato dello scorso anno, per noi è il ritorno dello sport vissuto nel segno della socialità, della condivisione e della salute. Siamo sempre stati impegnati a mantenere vivo questo spirito e siamo felici per l’entusiasmo che si respira sul ritorno della nostra maratona». La riuscita «è il frutto della collaborazione tra i volontari della nostra associazione podistica, che con grande impegno si mettono a disposizione per la sua realizzazione, con le altre associazioni locali come Podistica Carsulae, Athletic Terni, Avis Terni, Podistica Myricae e Avis Narni. Non può mancare il coinvolgimento del Comune di Terni, che da sempre sostiene l’evento, delle scuole, delle forza dell’ordine che garantiscono la sicurezza del percorso e di Mastri Birrai Umbri e Fondazione Carit che ci sostengono». Le iscrizioni online sono aperte e l’organizzazione « garantisce il rispetto dei protocolli Fidal per la prevenzione dei contagi Covid e monitora costantemente l’evolversi della situazione pandemica per adeguare il programma alle normative vigenti». QUI tutte le informazioni.