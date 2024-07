Terni: riconosciuto dopo la rapina al bar. Condannato a tre anni e quattro mesi

Tre anni e quattro mesi di reclusione: questa la pena inflitta dal guo di Terni, Barbara Di Giovannantonio, al 22enne di origini romene A.I.D., già noto per numerosi reati e attualmente sottoposto a misura cautelare personale. Il giovane è stato giudicato in merito a quanto compiuto fra sabato 13 e lunedì 15 aprile 2024, ovvero la rapina ai danni del bar Cari di viale Brin – sabato – e l’aggressione, con il pitbull della propria fidanzata, due giorni dopo al titolare del locale che lo aveva riconosciuto chiedendogli conto dell’accaduto. Il 22enne era stato arrestato dalla polizia di Stato e mercoledì il tribunale di Terni lo ha giudicato con le modalità del rito abbreviato, aderendo alla richiesta di condanna formulata in aula dalla procura. A difendere il giovane c’era l’avvocato Tommaso Filidei.

