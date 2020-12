Terni-Rieti: «Il 22 dicembre si inaugura»

Il 22 dicembre verrà inaugurato il tratto della Terni-Rieti, lungo circa 3 chilometri, che va a completare l’asse viario. Dopo un’attesa di anni, a dare l’annuncio è il vice ministro delle infrastrutture e trasporti, Giancarlo Cancelleri (M5s), che venerdì mattina ha svolto un sopralluogo presso il cantiere Ircop.

TERNI-RIETI: «SIAMO IN DIRITTURA D’ARRIVO»

«Attenzione dimostrata con i fatti»

«Il 16 ottobre 2019 – scrive Cancelleri – prendevo visione personalmente di un cantiere fermo per il fallimento della precedente azienda e nel giro di una settimana con Anas abbiamo trovato una soluzione. Il 24 ottobre, in un successivo sopralluogo abbiamo illustrato la soluzione. Oggi, dopo un anno, completiamo come promesso l’importantissimo asse stradale della Terni-Rieti e il 22 dicembre prossimo lo consegneremo ai cittadini restituendo finalmente normalità viaria a tutto il territorio. L’Umbria – afferma il vice ministro – è molto presente sulle scrivanie del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nessun territorio viene lasciato indietro e con l’aiuto di Anas scriviamo anche per questo cantiere la parola fine. Questo Governo sta dimostrando di avere a cuore la qualità delle infrastrutture che vengono realizzate sul territorio e lo sta dimostrando con i fatti».