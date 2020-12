Terni-Rieti, per l’inaugurazione del 22 anche il ministro

La data di inaugurazione – 22 dicembre – era stata indicata dal vice ministro Giancarlo Cancelleri nell’ultimo sopralluogo svolto nei giorni scorsi. Per quella data, con i lavori che stanno proseguendo per mettere a punto gli ultimi dettagli, è attesa anche la presenza del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Prove di carico al via

«Nella giornata di giovedì 10 dicembre – riferisce Anas in una nota – inizieranno le prove di carico del ponte sul fiume Velino, lungo circa 500 metri. Il tratto in fase di ultimazione è lungo complessivamente 3 chilometri e consentirà di completare l’intero tracciato dell’itinerario Terni-Rieti, per un investimento di oltre 20 milioni di euro. I lavori riguardano infatti sia la realizzazione del lotto laziale che il completamento del tratto umbro, i cui lavori erano rimasti sospesi a causa del fallimento dell’impresa esecutrice. All’asta principale si aggiungono poi una serie di rami secondari per i collegamenti con la viabilità locale, i centri abitati e l’esistente stazione ferroviaria, che saranno ultimati nella primavera 2021».