Terni, borgo Bovio: modifica viabilità

Novità in arrivo per la viabilità notturna di una buona parte di borgo Bovio, a Terni. Da lunedì scatteranno gli interventi di manutenzione stradale – nell’ambito del piano quinquennale – nella zona nord della città: lavori dalle 20 e circolazione modificata.

Il recupero ed il senso unico

L’asse viario interessato nel corso della settimana coinvolge via Rosselli, via Romagna ed un tratto di via Tre Venezie (fino all’incrocio con la traversa ai civici 3, 5 e 7): «I lavori consistono nella rimozione – spiegano da palazzo Spada – dell’attuale pavimentazione tramite fresatura e nella realizzazione di un nuovo strato di conglomerato bituminoso». Si inizierà alle 20 per poi proseguire fino al mattino seguente: sarà istituito un senso unico alternato nella fascia notturna, «garantendo il normale transito a doppio senso di marcia negli orari diurni».

Step successivi

In seguito – post Ferragosto – i lavori si sposteranno in via Battisti, largo Caduti di Montelungo in zona cimitero, via della Cooperazione e strada della Ferrovia. Infine la zona sud della città: «È in corso di realizzazione un nuovo manto bituminoso in strada di Selvoni, in un tratto di strada di Porcivalle, in strada di Poscargano (da via del Convento a strada di San Giacomo) ed ancora nel tratto di strada di Poscargano fino a strada di Carone. Anche in questo caso sono possibili interruzioni temporanee della circolazione e deviazioni che vengono segnalate in loco».