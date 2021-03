Terni, ripuliti i giardini di Martiri della Libertà

Giovedì pomeriggio i volontari del gruppo civico Mi Rifiuto, con l’ausilio di alcuni residenti, si sono dedicati alla pulizia di un’altro giardino pubblico della città, quello di via Martiri della Libertà. «È davvero entusiasmante il fatto che tante persone, a volte anche sconosciuti, si incontrino impegnandosi a perseguire lo stesso obiettivo, e cioè quello di mantenere alto il decoro della città mediante l’impegno personale. Questo è lo scopo principale delle nostre iniziative, questo è lo spirito che anima tutti i volontari che hanno piacere a dedicare una parte del proprio tempo per diffondere un messaggio positivo attraverso l’esempio dato dalle proprie azioni».

I volontari al lavoro

Tra il verde del parco «abbiamo notato di tutto ma bisogna evidenziare che i ‘cluster’ principali erano tutti localizzati nei pressi delle panchine. Troppa fatica arrivare al cestino, ce ne sono diversi nel parco, per lasciare una bottiglia o un sacchetto di carta. Questo è l’atteggiamento sbagliato che noi cerchiamo di contrastare apertamente. Noi raccogliamo quello che qualcun’altro ha abbandonato nella speranza che, vedendoci, quel ‘qualcuno’ possa provare anche un pò di vergogna e poi possa iniziare a modificare i propri comportamenti. Come da abitudine quando andiamo in quella zona, oltre ad occuparci del vicino campetto di basket abbiamo fatto una puntatina anche verso il passaggio pedonale che costeggia il fiume, lungo il central parking. E neanche qui, bisogna dirlo, ci siamo annoiati, purtroppo». Tutti i rifiuti raccolti e differenziati, come sempre, «sono stati lasciati sul posto in attesa di essere recuperati da parte di Asm che, nonostante la nostra attività molto intensa di questo ultimo periodo, riesce a starci dietro con grande impegno e professionalità».