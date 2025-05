di S.F.

Progetto di riqualificazione del parco Rosselli – chiuso dal 2015 – di Terni, si inizia. Mercoledì è stata depositata la notifica preliminare di cantiere per il I stralcio: lavori al via per la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale dell’area verde pertinenziale dell’asilo nido Peter Pan.

L’AGGIUDICAZIONE DEL PRIMO STRALCIO

Nei giorni scorsi c’è stata l’aggiudicazione efficace dell’appalto alla Piconi Evidio di Piconi Gian Carlo con un ribasso del 13,33% ed un importo contrattuale complessivo da 435.297 euro (Iva compresa). Ad occuparsi della direzione lavori sarà invece l’ingegnere Andrea Galli di Foligno per una cifra vicina ai 20 mila euro. E nel contempo il quadro economico dell’intervento è stato incrementato ad un totale di 640 mila euro.

MARZO 2024, IL PROGETTO PER IL PARCO ROSSELLI

Tempistiche? Si parla di circa sei mesi a partire dalla data di consegna. Per il II stralcio, quello più rilevante riguardante l’area del parco Rosselli, se ne parlerà avanti. Ora si inizia dal lato più semplice. La responsabile del procedimento è l’ingegnere con elevata qualificazione Giorgia Imerigo.