Terni, parco Rosselli: ok al progetto per la messa in sicurezza. Si parte dal I stralcio

di S.F.

Parco Rosselli di Terni, doppio step rilevante a dieci anni dall’ordinanza dell’11 luglio 2024 per l’interdizione – post crollo di alcuni alberi – e a nove dall’avvio del procedimento di bonifica. Bene, cosa succede? Dopo lunghi e numerosi step propedeutici tra le giunte a guida Di Girolamo, Latini e Bandecchi, ecco l’approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza. Un’operazione da 3 milione di euro. Al momento non ci sono e dunque si procede con il I stralcio da ‘soli’ 270 mila euro. Firmano l’assessore Mascia Aniello e il dirigente all’ambiente Paolo Grigioni.

L’AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA PROGETTUALE

AL PARCO ROSSELLI ANCORA INGRESSI E DROGA

MAGGIO 2023, IL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE: VALE 3 MILIONI DI EURO

Che si fa nell’immediato?

Approvato il quadro economico del I stralcio funzionale che, in sostanza, riguarda la riapertura dell’attività scolastica dell’asilo Peter Pan. Motivo? Come già spiegato in passato «riveste un carattere di prioritaria importanza». Nell’immediato ci sarà dunque il lavoro sulla messa in sicurezza di questa zona, compresa la sistemazione dell’area esterna. E il resto? Serve l’assegnazione di ulteriori risorse. Vedremo. C’è dunque il mandato per avviare l’iter utile all’affidamento del progetto esecutivo e dell’esecuzioen del primo lotto. Da ricordare che nel corso del tempo – li riepiloghiamo nei vari link – si sono susseguiti una serie di passaggi propedeutici all’atto odierno, come ad esempio il piano di caratterizzazione, le indagini dirette con sondaggi ambientali e l’analisi di rischio sanitario/ambientale. C’è un bel po’ di contaminazione da piombo, cobalto, nichel, idrocarburi, antominio e arsenico. Storia complessa. Senza dimenticare il progetto originario del 2016 nell’ambito del piano periferie, poi revisionato a causa dei check successivi. La responsabile del procedimento è l’ingegnere Giorgia Imerigo.

PARCO ROSSELLI, I PROFILI DI RISCHIO ESPOSITIVO

LUGLIO 2021, IDROCARBURI E METALLI SOTTO IL PARCO: LE MISURE

APRILE 2015, PARCO ROSSELLI: PIANTE CON RADICI DI FERRO

L’AGGIUDICAZIONE PER IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE