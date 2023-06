Terni, riqualificazione piazzale Bosco con ‘pareti verdi’: progetto in mano a Tiberi

di S.F.

Il primo tentativo era andato a vuoto. Ora procedura liscia e aggiudicazione: sarà un raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dall’architetto Alberto Tiberi a progettare – tutti i livelli, più coordinamento sicurezza e direzione lavori – la riqualificazione urbana di piazzale Caduti di Montelungo e piazzale Bosco, a Terni: appalto affidato per poco più di 68 mila ed un ribasso dell’1,30%.

LA PRIMA GARA DESERTA

COSA PREVEDE IL PROGETTO

Via libera: chi entra in azione

Si tratta dell’aggiudicazione nell’ambito del decreto direttoriale del ministero della transizione ecologica – estate 2022 – per il programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. I fondi non sono pochi considerando che il finanziamento generale è di oltre 643 mila euro, dei quali 405 mila euro per i lavori. Oltre a Tiberi se ne occuperanno gli ingegneri Marzia Prinzo, Giulia Malatesta, Alberto Lausi, il geologo Giuseppe Caracciolo, l’archeologo Massimiliano Gasperini e la geometra Martina Francescangeli, tutti mandanti dell’Rtp. L’iter è in mano al Rup Federico Nannurelli e al dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini. L’opera più rilevante riguarderà la realizzazione di tetti/pareti verdi, boschi verticali, barriere alberate e area verde in piazzale Bosco.