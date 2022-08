Piazzale Bosco Terni, si cambia: area verde e barriere alberate

Un ‘restyling’ di piazzale Bosco per dargli un tocco di verde. Via libera dal ministero della transizione ecologica che, nelle ultime ore, ha comunicato a palazzo Spada l’inserimento del progetto del Comune tra quelli finanziati nel programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. Focus anche su piazzale Caduti di Montelungo, a due passi dal cimitero, e l’area camper di via Radice. Il tutto per un importo da 643 mila euro.

Piazzale Bosco

L’intervento più rilevante, anche considerando la tremenda situazione attuale, riguarda il parcheggio di piazzale Bosco da 9.400 metri quadrati di superficie. Bene, che si farà? «Realizzazione di interventi – la nota del vicesindaco Benedetta Salvati – di edilizia climatica, tetti e pareti verdi, boschi verticali, barriere alberate ombreggianti, sistemi di coibentazione e ventilazione naturale, tetti freddi e tetti ventilati, ecc., con la copertura a verde pensile della ciclabile e con la realizzazione di una nuova area verde accessibile fuori suolo». Obiettivo? Al netto della mitigazione del clima, si parla di «evitare l’effetto ‘isola di calore’ e l’allagamento del piazzale nei periodi di piovosità intensa». Al centro del parcheggio sarà sviluppata un’area verde con tanto di pensilina ombreggiante sul perimetro esterno della scuola. Coinvolta nell’iter anche l’università degli studi di Perugia, in particolar modo il dipartimento di ingegneria. In piazzale Caduti di Montelungo invece focus sulla realizzazione di spazi verdi con la piantumazione di aceri, bagolari e frassini. Per l’ex Camuzzi invece la situazione è sempre la stessa tra ordinanze a carico del privato per l’igiene pubblica e la mancata partenza del progetto di recupero.