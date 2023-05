Terni, riqualificazione piazzale Bosco e Caduti di Montelungo: prima gara deserta

di S.F.

Sei risposte all’indagine di mercato di marzo con tutte ammissioni. Poi il successivo invito a tre operatori economici a discrezione del Rup – tra i sei che si erano fatti avanti – ed esito negativo in quanto l’unico ad aver accettato è stato subito escluso: va a vuoto il primo tentativo del Comune di Terni per affidare la progettazione riguardante la riqualificazione urbana di piazzale Caduti di Montelungo e piazzale Bosco, finanziato dal ministero con 643 mila euro. Ora si procederà con un affidamento diretto con criterio di rotazione degli inviti.

L’ITER PER LA PROGETTAZIONE

COSA PREVEDE IL PROGETTO

Cosa è successo

Ci ha pensato il funzionario tecnico Federico Nannurelli a gestire la partita in qualità di Rup. I tre inviti citati sopra hanno riguardato Alessandro Passetti, Catia Quirini (entrambi non hanno accettato) e Silvano Gismondi: quest’ultimo si è mosso ma, non avendo alcuni requisiti, è stato subito escluso dalla procedura. Risultato: dichiarazione di gara deserta e avvio di un nuovo percorso con affidamento diretto. In ballo c’è la progettazione definitiva/esecutiva ed il corrispettivo lordo è di oltre 37 mila euro, più eventuali 32 mila uro per l’affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza. Il quadro economico generale è di poco superiore ai 91 mila euro.